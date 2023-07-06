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06.07.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області обкрадав свою дівчину і вкладав гроші у криптобізнес

Довіряючи коханому, потерпіла не приховувала від нього пароль від телефону.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, з січня 2023 року 27-річний обвинувачений обкрадав свою співмешканку. Знаючи, що його дівчина має на банківському рахунку значну суму грошей,  які отримала в якості дивідендів від ведення господарської діяльності, чоловік вирішив заволодіти ними.
 
Маючи доступ до девайсу дівчини, зловмисник знайшов у налаштуваннях телефону ідентифікаційні дані, необхідні для доступу до онлайн-банкінгу. 
 
Чоловік переказував гроші з рахунку дівчини на свою карту. Транзакції проводив різними сумами із січня по березень цього року. Щоб не залишати слідів, обвинувачений видаляв сповіщення з телефону потерпілої.
 
Усього зловмисник вкрав з рахунку дівчини понад 1 млн грн. Ці гроші він клав на криптогаманець та витрачав їх на покупки.
 
За клопотанням прокурорів зловмиснику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.
 
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський держвиконавець вимагав хабар за закриття справи боржника.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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