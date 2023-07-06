06.07.2023 16:20 Віталій Хінєвіч
Чоловік у Харківській області обкрадав свою дівчину і вкладав гроші у криптобізнес
Довіряючи коханому, потерпіла не приховувала від нього пароль від телефону.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, з січня 2023 року 27-річний обвинувачений обкрадав свою співмешканку. Знаючи, що його дівчина має на банківському рахунку значну суму грошей, які отримала в якості дивідендів від ведення господарської діяльності, чоловік вирішив заволодіти ними.
Маючи доступ до девайсу дівчини, зловмисник знайшов у налаштуваннях телефону ідентифікаційні дані, необхідні для доступу до онлайн-банкінгу.
Чоловік переказував гроші з рахунку дівчини на свою карту. Транзакції проводив різними сумами із січня по березень цього року. Щоб не залишати слідів, обвинувачений видаляв сповіщення з телефону потерпілої.
Усього зловмисник вкрав з рахунку дівчини понад 1 млн грн. Ці гроші він клав на криптогаманець та витрачав їх на покупки.
За клопотанням прокурорів зловмиснику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.
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