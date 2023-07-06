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06.07.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Міноборони РФ сформувало з зеків власні штурмові підрозділи та відправило в Україну

Підрозділи «Шторм зет» були створені після конфлікту відомства із ПВК "Вагнер".

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Андрій Черняк поінформував:
 
  • Створені РФ загони «Шторм зет» воюють проти України, але несуть значні втрати через низький рівень підготовки. Відомо про непоодинокі випадки, коли зеки з новостворених штрафних підрозділів влаштовували внутрішні «розборки» зі стріляниною, дезертирували разом з військовою технікою. Тобто цей набрід, збіговисько зеків важко  контролювати.
  • Сумнівно, що «ваґнерівців» на полі бою замінять «кадирівці». 
 
«Зазнавши колосальних втрат у перший рік повномасштабного вторгнення росії, «кадирівці» уникають участі у бойових діях. Їхня робота в основному зводиться до терору та мародерства на окупованих територіях», ― сказав Андрій Черняк. Спроба заколоту «ваґнера» засвідчила, що конструкції кремлівського сюзерена доволі крихкі. Чи готовий кадиров відправити на утилізацію свої найбоєздатніші загони в таких умовах?
 
  • У РФ не припинялась прихована мобілізація. Країна-агресорка не має проблем з людським ресурсом. Значно гостріше для держави-агресора стоїть питання підготовки та озброєння тих, кого кремль посилає на війну проти України. 
 
«Так, зараз Росія намагається сповільнити наступальні дії українських військ, стабілізувати й заморозити лінію фронту, аби зібрати, підготувати та озброїти великі резерви для ведення тривалої війни, але наше завдання  ― зруйнувати ці та всі інші плани ворога», ― підсумував представник ГУР МО України.
 
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, зекі, вагнер
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