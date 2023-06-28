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28.06.2023  15:19   Дмитро Колонєй

Парламент України затвердив виплати військовим: хто скільки отримає

Народні обранці проголосували за законопроект щодо виплат військовим.


Парламент України затвердив виплати військовим: хто скільки отримає
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Факти, у парламенті України законопроектом № 9342 встановлені наступні виплат військовослужбовцям:
 
  • від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання;
  • 20 100 гривен військовим, які у звʼязку із пораненням, визнані обмежено придатними та зараховані у розпорядження відповідного командира;
  • 6000 гривень для строковиків;
  • 2350 гривень для курсантів;
  • від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах.
 
На думку одного з авторів закону, нардепа Олексія Гончаренка, оптимальним було би повернення 30 тис грн доплати всім військовим, але, на жаль, на це не погодилась більшість.
 
Источник:   Факти
 Тэги:  агрессия россии, виплати, військові
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