28.06.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік допомагав окупантам підключатися до електричних мереж

Чергового колаборанта викрили співробітники Служби безпеки на території деокупованого міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, зловмисником виявився 48-річний чоловік, який обійняв посаду «начальника Купянского РЭС Государственного унитарного предприятия «Харьковэнерго»».

За даним слідства, він за власною ініціативою пішов на співпрацю з рашистами та проводив свою господарську діяльність у взаємодії з незаконною владою держави агресора - так званою "военно-гражданской администрацией Купянского района Харьковской области".

Зловмисник брав безпосередню участь у засіданнях і службових нарадах окупаційної адміністрації, погоджував з ними всі свої дії та рішення.

Виконуючи ворожі завдання, він організовував роботу електророзподільчих мереж на окупованій території району, а також забезпечував заживлення електричною енергією органів окупаційної влади і збройних підрозділів рф.

До того ж, використовуючи техніку, яка перебувала на балансі підприємства, колаборант допоміг окупантам розмалювати стелу з назвою міста «Куп’янськ» у кольори прапору держави-агресора.

За матеріалами СБУ чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова.