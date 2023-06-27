27.06.2023 14:30 Рита Парфенова

Священнослужитель УПЦ МП з Гоптівки благословляв військових рф на вбивства, пограбування та насильство

Співробітники Служби безпеки України задокументували підривну діяльність ще одного священнослужителя УПЦ (МП) у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, зловмисником виявився 46-річний настоятель "московської" церкви з прикордонного з росією села Гоптівка.

Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів.

Зловмисник виготовляв відеоматеріали з власними виступами, де активно просував "русский мир", виправдовував збройну агресію росії проти України, героїзував російську армію та благословляв її на вбивства, насильства та грабежі.

У подальшому російські телеграм-канали використовували його відеозаписи для чергових пропагандистських вкидів.

Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик втік разом з російськими військами.

Результати ініційованої Службою безпеки експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів клірику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) із Харківщини, який прославляв рашистів на Телеграм-каналі партії «єдина росія».