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05.06.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Прославляв рашистів: на Харківщині СБУ повідомила про підозру клірику

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) із Харківщини, який прославляв рашистів на Телеграм-каналі партії «єдина росія».

на Харківщині СБУ повідомила про підозру клірику
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, СБУ задокументувала підривну діяльність ще одного настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області.
 
У період тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів. Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами рф.
 
В подальшому разом з сім’єю оселився на території країни-агресора. Вже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав «війною всього світу з руським міром».
 
Однією з перших це відео розмістила на власному Телеграм-каналі прокремлівська партія рф «єдина росія». Згодом «виступ» клірика «підхопили» інші численні пропагандистські медіа-ресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали «росТБ».
 
Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).
 
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині встановлена особа окупанта, який зґвалтував жінку й побив її чоловіка.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  харків, агрессия россии
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