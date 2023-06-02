02.06.2023 13:00 Рита Парфенова

На Харківщині встановлена особа окупанта, який зґвалтував жінку й побив її чоловіка

Служба безпеки України встановила особу окупанта, який вчиняв акти насильства над українцями у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, Служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на сході України.



У результаті слідчих дій встановлено особу Андрія Бублєва, який чинив сексуальне насилля над молодою жінкою та побив її чоловіка під час захоплення частини Харківщини.

Зловмисник входить до складу 202-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 2 армійського корпусу ЛНР.



Влітку минулого року зловмисник зупинив автомобіль, яким пересувалась подружня пара, під приводом порушення ними комендантської години. Він запропонував їм придбати пальне, розуміючи при цьому, що внаслідок окупації місцеве населення позбавлене такої можливості.



Щоб забрати пальне пара приїхала до тимчасового місця проживання злочинця, де погрожуючи розстрілом, він змусив їх залишитись.



Окупант ударив чоловіка прикладом автомата та зачинив його у підвалі. Погрожуючи розстрілом чоловіка та користуючись тим, що жінка не могла чинити опір – зловмисник здійснив насильницькі дії з метою зґвалтування.



Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).



СБУ проводить комплексні заходи для встановлення усіх причетних та місця їх перебування для притягнення їх до відповідальності. Жоден із рашистів не уникне покарання!



Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що спецслужби України зібрали доказову базу на одного з командувачів окупаційної армії під час захоплення Харківщини.





Источник: Facebook Владислава Абдули

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