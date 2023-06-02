Ігор Терехов заявив, що школярів Харкова хочуть вернути за парти

З нового навчального року у школах міста Харкова планують впровадити комбіноване навчання.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв'ю проєкту «Вісті. Тема дня, передає РЕДПОСТ.
За словами мера, чимало батьків звертаються з проханням відновити офлайн-навчання, тому в місті активно працюють над облаштуванням у школах укриттів. На сьогоднішній день сховища облаштовані приблизно у ста школах.
«Я хочу, щоб 1 вересня наші діти почали навчання у комбінованому режимі, особливо першокласники. Це дуже важливо, бо вони повинні навчитися писати, читати, а онлайн це зробити неможливо. Крім того, вони мають бути соціалізовані. Тому зараз робимо все, щоб були укриття чи бомбосховища, виділяємо кошти, щоб наші діти могли комбіновано вчитися. Так, це будуть не всі школи, але я дуже хочу, щоб ми почали так», - наголосив Ігор Терехов.
Міський голова зазначив, що приміщення всіх укриттів облаштовують за найвищими стандартами. Зокрема, обладнують вентиляцією, туалетними кімнатами тощо.
Комментариев: 0
Відносини між людьми сьогодні важко назвати спокійними: на порожньому місці можуть раз у раз спалахувати конфлікти, симпатії, образи, інтерес чи навіть пристрасть.
Вночі у Харкові спостерігається чисте небо, таким воно залишиться протягом усього дня. Без опадів.
2 червня 2011 року став днем народження Дня відмови від надмірностей у їжі (Дня здорового харчування).
влажность:
давление:
ветер: