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02.06.2023  11:48   Рита Парфенова

Під Харковом ремонтують дорогу: схема проїзду для водіїв

Рух ділянкою траси М-03 Київ – Харків – Довжанський буде тимчасово перекрито 2 червня з 13:00 до 14:00 .

перекрито рух транспорту ділянкою траси М-03 Київ – Харків – Довжанський
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Для проїзду буде закрита ділянка км 548+300 - км 561+550 (поблизу села Нова Гнилиця). Причина обмеження — роботи «Харківобленерго».
 
Водіям нагадують звертати увагу на встановлені дорожні знаки.
 
Схема об'їзду — нижче.

перекрито рух транспорту ділянкою траси М-03 Київ – Харків – Довжанський

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині повноцінно відновлюють 8 зруйнованих мостів.


 
 
 

 


Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  транспорт, харків
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