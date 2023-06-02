69-річна мешканка Харківськоъ області працювала у молодіжному департаменті окупаційної адміністрації

Дізнавачі повідомили жительці Ізюмського району про підозру у скоєнні колабораційної діяльності.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, згідно з укладеним трудовим договором, 69-річна жінка обіймала посаду «головного спеціаліста відділу культури, молоді та спорту тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».
На посаді зловмисниця перебувала з червня до вересня минулого року. Жінка виконувала розпорядження, надані начальником відділу експлуатації об'єктів ЖКГ тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
1 червня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.
Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.
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