31.05.2023 19:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині повноцінно відновлюють 8 зруйнованих мостів

Відновлення зруйнованих штучних споруд на головних маршрутах області значно спростить логістику вантажів та забезпечення гуманітарних потреб жителів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

31 травня на всіх об’єктах виконуються підготовчі роботи, влаштування фундаментів та опор.

Окрім відновлення мостів проводиться експлуатаційне утримання штучних споруд. А саме:

заміна елементів огороджень;

відновлення захисних шарів бетонних конструкцій;

ремонт деформаційних швів.

Раніше РЕДПОСТ псиав, що у рамках експлуатаційного утримання розпочали ямковий ремонт дороги до міста Вовчанськ.



