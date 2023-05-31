На Харківщині повноцінно відновлюють 8 зруйнованих мостів

Відновлення зруйнованих штучних споруд на головних маршрутах області значно спростить логістику вантажів та забезпечення гуманітарних потреб жителів Харківщини.
Раніше РЕДПОСТ псиав, що у рамках експлуатаційного утримання розпочали ямковий ремонт дороги до міста Вовчанськ.
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Сьогодні зірки радять витратити на домашні справи або проекти, що не передбачають глибоких емоцій, особливо негативних.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Всесвітня організація охорони здоров'я 1988 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну.
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