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29.05.2023  21:05   Віталій Хінєвіч

Шляховики розпочали ямковий ремонт дороги у Харківській області

У рамках експлуатаційного утримання розпочали ямковий ремонт дороги до міста Вовчанськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
За вихідні дні дорожники розпочали ямковий ремонт пневмо-струменевим методом дороги від міста Харків до міста Вовчанськ. Це надважлива дорога, через яку проходять гуманітарні, логістичні та військові коридори. 
 
Також 29 травня дорожники виконували наступні роботи: 
 
  • герметизацію швів та тріщин асфальтобетонного покриття;
  • поновлення горизонтальної дорожньої розмітки. 
До робіт підключено 19 бригад підрядних організацій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) продовжують відновлювальні роботи у селі Черкаські Тишки Харківського району.
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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