29.05.2023 20:20 Віталій Хінєвіч

«Смішно було чути це марення»: Ігор Терехов відповів гауляйтеру гладкову

Харківський міський голова Ігор Терехов відповів на висловлювання губернатора бєлгородської області в'ячеслава гладова про приєднання Харкова до бєлгорода.

Ігор Терехов новинному порталу «Настоящее время» прокоментував заяви в'ячеслава гладова про приєднання Харкова до бєлгорода.

На думку гауляйтера гладкова, це допоможе вирішити питання «бавовни», що відбувається в бєлгороді.

«Смішно було чути це марення, яке говорилося. Що таке Бєлгородська область? Бєлгородська область сприймається виключно у Харкові як «БНР». Вони ( росія- прим. ред) хотіли захопити Харків починаючи з лютого минулого року і про щось таке говорити не доводиться» - резюмував Ігор Терехов.

Крім цього, Ігор Терехов вкотре наголосив, що Харків був, є і буде українським містом.

«Те, що стосується суверенітету та територіальної цілісності. Україна суверенна держава, Харків українське місто, було, є і буде українським містом», - підкреслив Ігор Терехов.

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