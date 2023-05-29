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29.05.2023  18:15   Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про гасіння пожежі після ворожого обстрілу Куп'янського району

Рятувальники загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом у селі Кутьківка.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
29 травня о 13:48 рятувальники 14-ї і 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом.
 
Вона виникла на території приватного домоволодіння. Там горів житловий будинок, 2 господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, охоплена вогнем, склала біля 100 кв.м.
 
На місці події працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О 14:21 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу та о 17:02 повністю ліквідувати її. Постраждалих немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 9 виїздів виїзджали на гасіння пожеж.
 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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