29.05.2023 08:32 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 29 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 виїздів виїзджали на гасіння пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 29 травня.

Пожежа, спричинена обстрілами з боку країни-агресора, сталася близько п'ятої години вечора 28 травня у с. Петропавлівка Куп’янської громади. На території приватного домоволодіння горіли 2 господарчі споруди на площі 60 кв.м. Працювали 2 одиниці рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу 44-ї ДРПЧ. О 18:30 пожежу вдалось приборкати.



У село Вовчанські Хутори Чугуївського району рятувальники виїжджали близько дев'ятої години ранку з метою з’ясування наслідків ворожого обстрілу, що стався напередодні. Рятувальники 47-ї ДРПЧ виявили чисельні пошкодження 3-х приватних осель, будинку культури та адміністративної будівлі.



Загалом протягом доби з 28 по 29 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожим обстрілом;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

5 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом ліквідований 1 вибухонебезпечний предмет.

Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.











Источник: ГУ ДСНС

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