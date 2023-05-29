Харківщина на ранок 29 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 виїздів виїзджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 29 травня.
Пожежа, спричинена обстрілами з боку країни-агресора, сталася близько п'ятої години вечора 28 травня у с. Петропавлівка Куп’янської громади. На території приватного домоволодіння горіли 2 господарчі споруди на площі 60 кв.м. Працювали 2 одиниці рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу 44-ї ДРПЧ. О 18:30 пожежу вдалось приборкати.
У село Вовчанські Хутори Чугуївського району рятувальники виїжджали близько дев'ятої години ранку з метою з’ясування наслідків ворожого обстрілу, що стався напередодні. Рятувальники 47-ї ДРПЧ виявили чисельні пошкодження 3-х приватних осель, будинку культури та адміністративної будівлі.
Загалом протягом доби з 28 по 29 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожим обстрілом;
1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
5 – для надання допомоги населенню;
3 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом ліквідований 1 вибухонебезпечний предмет.
Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.
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