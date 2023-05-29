Двоє мирних мешканців Харківщини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів

Населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини перебувають під вогнем ворожої артилерії, що спричиняє терор серед мирного населення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.
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І ви, і оточуючі сьогодні будуть схильні робити собі маленькі (і не дуже) приємні поблажки. Зірки попереджають про те, що робити це треба в міру, не втрачаючи голови.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
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