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29.05.2023  08:58   Рита Парфенова

Двоє мирних мешканців Харківщини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів

Населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини перебувають під вогнем ворожої артилерії, що спричиняє терор серед мирного населення.

наслідки обстрілу Куп'янського району
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулої доби на Харківщині під вогнем армії=агресора перебували населені пункти:
  • близько 0:30 у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.
  • внаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району поранення зазнала жінка 73 років.
  • у селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли 2 господарчі споруди.
  • у Куп'янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.



 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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