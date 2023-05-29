29.05.2023 09:35

Безакцизний алкоголь та цигарки вилучили у Харкові

Правоохоронці Шевченківського району міста Харкова вилучилм цигарки та алкогольні напої без марок акцизного збору.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, д ільничні інспектори поліції ХРУП № 3 склали 4 протоколи щодо громадян, які здійснювали торгівлю цигарками та алкогольними напоями без марок акцизного збору. У порушників вилучили тютюнові вироби та пляшки з рідиною, яка має характерний запах спирту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.



