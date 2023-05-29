29.05.2023 09:57 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 травня

У період з 26 по 28 травня офіційно зареєстровано 59 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 87 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 995 осіб. Одужало 313 541 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 1066 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.



Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 66 осіб (із них 59 - мешканці міста Харкова). Вісім позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, п'ять – у Чугуївському Лозівському, по чотири – у Красноградському та Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 травня.



