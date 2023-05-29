    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 травня
29.05.2023  09:57   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 травня

У період з 26 по 28 травня офіційно зареєстровано 59 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 87 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 995 осіб. Одужало 313 541 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 1066 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 66 осіб (із них 59 - мешканці міста Харкова). Вісім позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, п'ять – у Чугуївському Лозівському, по чотири – у Красноградському та Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 травня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 травня 25.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 травня 24.05 Медицина COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 24 травня
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 