Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 травня

У період з 26 по 28 травня офіційно зареєстровано 59 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 87 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 995 осіб. Одужало 313 541 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 1066 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 66 осіб (із них 59 - мешканці міста Харкова). Вісім позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, п'ять – у Чугуївському Лозівському, по чотири – у Красноградському та Лозівському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 травня.
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І ви, і оточуючі сьогодні будуть схильні робити собі маленькі (і не дуже) приємні поблажки. Зірки попереджають про те, що робити це треба в міру, не втрачаючи голови.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
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