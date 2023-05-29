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29.05.2023  10:43   Рита Парфенова

Увага водіям: На Харківщині через ремонт дороги діє схема об'їзду

У місті Дергачі у Харківському районі наступного тужня буде ускладнений рух транспорту через ремонт траси.

ремонт доріг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренко.
 
За його словами, з 29 травня по 4 червня проходитиме ремонтом автошляху Дергачі – Дворічний Кут.

Через це на ділянці по вул. Матюшенка можливі ускладнення руху автотранспорту.

Водіїв просять використовувати альтернативні маршрути:
через пров. Калиновий - вул. Калинову - вул. Сербіна - вул. Професійну - вул. Золочівський шлях;
через вул. Калинову - вул. Короленка - вул. Морозенка.

Детальна схема вказана на карті.
 
схема
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові деякі трамваї змінять маршрут.

 


Источник:   Телеграм/Вячеслав Задоренко
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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