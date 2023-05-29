29.05.2023 10:43 Рита Парфенова

Увага водіям: На Харківщині через ремонт дороги діє схема об'їзду

У місті Дергачі у Харківському районі наступного тужня буде ускладнений рух транспорту через ремонт траси.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренко.

За його словами, з 29 травня по 4 червня проходитиме ремонтом автошляху Дергачі – Дворічний Кут.



Через це на ділянці по вул. Матюшенка можливі ускладнення руху автотранспорту.



Водіїв просять використовувати альтернативні маршрути:

через пров. Калиновий - вул. Калинову - вул. Сербіна - вул. Професійну - вул. Золочівський шлях;

через вул. Калинову - вул. Короленка - вул. Морозенка.



Детальна схема вказана на карті.



