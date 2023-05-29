29.05.2023 11:11 Рита Парфенова

Виставка Героїв відкрилася у підземці Харкова (фото)

З 28 травня по 3 червня у переході Хареівського метрополитену експонуватиметься фотовиставка «Міста та їхні герої»

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен, у Харкові розпочалась всеукраїнська фотовиставка під назвою "Міста та їхні герої", метою якої є викриття справжнього героїзму українського народу та перетворення звичайних людей на визнані особистості.

Фотовиставка екстпонується у переході між станціями "Майдан Конституції" та "Історичний музей" Харківського метрополітену. На її світлинах – українські міста та їх мешканці - прости українці, які стали справжніми героями.

Серед героїв фотовиставки з Харкова представлені Олег Каданов - музикант, поет і волонтер, Тетяна Пилипчук - директорка Харківського Літмузею, Максим Розенфельд - найвідоміший гід Харкова, Мер’ям Йол - продюсерка і волонтерка, Микита Вірченко - кухар, Микола Коломієць - художник, а також інші мешканці міста, яких війна перетворила на справжніх героїв.

Фотовиставку вже встигли відвідати у Баштанці, Охтирці та Іванкові.

Раніш РЕДПОСТ писав, що у ТРЦ "Нікольський" проходила виставка дитячих малюнків «Мати очима дітей», присвячена Дню матері, який святкується в Україні 14 травня.



