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29.05.2023  11:11   Рита Парфенова

Виставка Героїв відкрилася у підземці Харкова (фото)

З 28 травня по 3 червня у переході Хареівського метрополитену експонуватиметься фотовиставка «Міста та їхні герої»

фотовиставка Міста та їхні герої

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен, у Харкові розпочалась всеукраїнська фотовиставка під назвою "Міста та їхні герої", метою якої є викриття справжнього героїзму українського народу та перетворення звичайних людей на визнані особистості.

Фотовиставка екстпонується у переході між станціями "Майдан Конституції" та "Історичний музей" Харківського метрополітену. На її світлинах – українські міста та їх мешканці - прости українці, які стали справжніми героями.

Міста та їхні герої

Серед героїв фотовиставки з Харкова представлені Олег Каданов - музикант, поет і волонтер, Тетяна Пилипчук - директорка Харківського Літмузею, Максим Розенфельд - найвідоміший гід Харкова, Мер’ям Йол - продюсерка і волонтерка, Микита Вірченко - кухар, Микола Коломієць - художник, а також інші мешканці міста, яких війна перетворила на справжніх героїв.

Фотовиставку вже встигли відвідати у Баштанці, Охтирці та Іванкові.

Раніш РЕДПОСТ писав, що у ТРЦ "Нікольський" проходила виставка дитячих малюнків «Мати очима дітей», присвячена Дню матері, який святкується в Україні 14 травня.

 

 


Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  виставка, харків
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