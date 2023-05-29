29.05.2023 11:53 Рита Парфенова

Судовий охоронець з Харківщини виборов «бронзу» на турнірі найсильніших кікбоксерів України

Старший сержант Служби судової охорони Вадим Ісмаілов здобув третє місце у Всеукраїнському турнірі «Kyiv Open-2023».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, змагання відбулися 27-28 травня на базі спорткомплексу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. У турнирі взяли участь 280 спортсменів з усіх куточків України. Контролер ІІ категорії взводу швидкого реагування Вадим Ісмаілов виступив у надважкій вазі +91 кг. Провів три важкі поєдинки – у двох з них переміг, проте у фіналі поступився своєму супернику згідно з роздільним рішенням суддів, та здобув «бронзу».



«Kyiv Open-2023» – це вже 5 турнір за цей рік, у якому взяв участь наш колега. Кожен з них він завершив здобуттям перших та призових місць. За 17 років на рингу спортсмен провів понад 300 поєдинків. Найвище спортивне досягнення – Чемпіон Світу (2016 р, 2021 р).

Вадим також є суддею національної категорії, тренером першої категорії, майстер спорту України міжнародного класу. Зокрема, його вихованка Катерина Дяченко також здобула «золото» на «Kyiv Open-2023». Вона займається у спортивно-оздоровчому комплексі «Зевс» Дергачівської міської ради, де Вадим тренує майбутніх чемпіонів.





Восени Вадим Ісмаілов готується виступити у складі збірної України з кікбоксингу у Сан-Марино, Італія.



Зауважимо, що у турнірному календарі Вадима є не лише змагання з кікбоксингу. Він також успішно виступає у гирьовому спорті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вихованка Харківського бадмінтонного спортивного клубу Софія Лаврова здобула дві медалі на змаганнях «Yonex 3 borders U19», який відбувся у Франції.





Источник: Служба судової охорони

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