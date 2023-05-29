15-річний хлопець та жінка постраждали від обстрілу Харківщини військовими рф

Зранку 29 травня військові країни-агресора обстріляли Куп'янський район Харківщини.
Внастілок обстрілу смт Ківшарівка поранені місцеві мешканці. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова, передає РЕДПОСТ .
"Під час обстрілу росіянами смт Ківшарівка осколкові поранення отримала жінка та 15 річний хлопець", - написала радниця.
Як повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, постраждалі – 73-річна жінка та 15-річний хлопець – дістали пораненні ніг. Медики швидкої госпіталізували обох до лікарні у Харкові.
Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.
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І ви, і оточуючі сьогодні будуть схильні робити собі маленькі (і не дуже) приємні поблажки. Зірки попереджають про те, що робити це треба в міру, не втрачаючи голови.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
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