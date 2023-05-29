29.05.2023 12:32 Рита Парфенова

15-річний хлопець та жінка постраждали від обстрілу Харківщини військовими рф

Зранку 29 травня військові країни-агресора обстріляли Куп'янський район Харківщини.

Внастілок обстрілу смт Ківшарівка поранені місцеві мешканці. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова, передає РЕДПОСТ .



"Під час обстрілу росіянами смт Ківшарівка осколкові поранення отримала жінка та 15 річний хлопець", - написала радниця.



Як повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, постраждалі – 73-річна жінка та 15-річний хлопець – дістали пораненні ніг. Медики швидкої госпіталізували обох до лікарні у Харкові.

Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.



