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29.05.2023  12:32   Рита Парфенова

15-річний хлопець та жінка постраждали від обстрілу Харківщини військовими рф

Зранку 29 травня військові країни-агресора обстріляли Куп'янський район Харківщини.

швидка допомога

Внастілок обстрілу смт Ківшарівка поранені місцеві мешканці. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова, передає РЕДПОСТ .

"Під час обстрілу росіянами смт Ківшарівка осколкові поранення отримала жінка та 15 річний хлопець", - написала радниця.

Як повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, постраждалі – 73-річна жінка та 15-річний хлопець – дістали пораненні ніг. Медики швидкої госпіталізували обох до лікарні у Харкові.

Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.

 


Источник:   facebook/Наталія Попова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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