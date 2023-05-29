29.05.2023 12:53

Постраждали вагітна жінка та двоє дітей – ворог вдарив Іскандером по смт Ківшарівка на Харківщині (фото)

Внаслідок ранкового ракетного ударі по селищу Ківшарівка у Куп'янському районі три людини поранено, три - постраждали.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району.

Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.



В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.



Також обстріляне с. Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка



Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.



