Постраждали вагітна жінка та двоє дітей – ворог вдарив Іскандером по смт Ківшарівка на Харківщині (фото)

Внаслідок ранкового ракетного ударі по селищу Ківшарівка у Куп'янському районі три людини поранено, три - постраждали.
Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.
В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.
Також обстріляне с. Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка
Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів.
Комментариев: 0
І ви, і оточуючі сьогодні будуть схильні робити собі маленькі (і не дуже) приємні поблажки. Зірки попереджають про те, що робити це треба в міру, не втрачаючи голови.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
влажность:
давление:
ветер: