29.05.2023 13:36 Рита Парфенова

Прокуратура розслідує авіаудар по смт Ківшаріка на Харківщині (фото)

Внаслоідок обстрілу смт Ківшарівка травмовано семеро мирних жителів, серед них неповнолітній

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківськох області, 29 травня близько 10:30 російські військові обстріляли смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Попередньо, отримали поранення семеро мирних мешканців: 45-річна жінка, дві жінки по 73 років, троє чоловіків віком 64, 60 та 32 років та 15-річний хлопчик.

Наразі встановлюються інші постраждалі. Наслідки збройної агресії документують прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



