Обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів

Протягом доби рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Куп'янському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, удень 28 травня під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися два населених пунктів Куп'янського району.
Раніше РЕДПОСТ писав, шо авіаударів з боку армії-агресора зазнали села на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
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