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28.05.2023  20:39   Рита Парфенова

Обстріл Куп'янського району Харківщини призвів до пожежі та поранень серед мирних жителів

Протягом доби рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Куп'янському районі.

фото наслідків обстрілів Куп'янського району

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, удень 28 травня під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися два населених пунктів Куп'янського району.

У селі Петропавлівка під ударом опинився приватний сектор. Після обстрілу загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
 
Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп'янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 року народження.

Раніше РЕДПОСТ писав, шо авіаударів з боку армії-агресора зазнали села на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

 
фото наслідків обстрілів Куп'янського району
фото наслідків обстрілів Куп'янського району
 

 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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