28.05.2023 21:52 Рита Парфенова
Готуємо армійський борщ із тушонкою
Нині дуже популярними стали так звані «польові» рецепти – коли із мінімальної кількості інгредієнтів можна бістро приготувати смачні та поживні страви.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, це рецепт військово-польової кухні, яким готували ще в роки Другої світової війни. Зараз він трохи модифікований до сучасних реалій, щоб армійський борщ можна було приготувати вдома швидко та смачно. При необхідності взяти з собою в укриття.
Інгредієнти:
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Тушонка - 1 шт.
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Цибуля - 1 шт.
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Морква – 1 шт.
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Буряк - 1 шт.
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Картопля – 6 шт.
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Капуста білокачанна – 1/3 шт.
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Вода – 5 л
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Сіль за смаком
Приготування
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У каструлю покладіть нарізану картоплю, залийте водою і поставте варитися на вогонь.
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Буряк наріжте соломкою, моркву натріть крупно або теж наріжте брусочками. Цибулю наріжте невеликими кубиками.
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Всі ці овочі обсмажте на жирі, злитому з банки тушонки, протягом 5-10 хвилин, поки кипить картопля.
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Наріжте капусту, додайте картопля. Перешкодіть.
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Додайте тушковані овочі та тушонку. Дайте прокипіти 5-7 хвилин, зніміть з|із| вогню.
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Через 15-20 спробуйте на сіль, при потребі досоліть.
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