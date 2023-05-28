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28.05.2023  21:52   Рита Парфенова

Готуємо армійський борщ із тушонкою

Нині дуже популярними стали так звані «польові» рецепти – коли із мінімальної кількості інгредієнтів можна бістро приготувати смачні та поживні страви.

борщ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, це рецепт військово-польової кухні, яким готували ще в роки Другої світової війни. Зараз він трохи модифікований до сучасних реалій, щоб армійський борщ можна було приготувати вдома швидко та смачно. При необхідності взяти з собою в укриття.

Інгредієнти:

 
  • Тушонка - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Буряк - 1 шт.
  • Картопля – 6 шт.
  • Капуста білокачанна – 1/3 шт.
  • Вода – 5 л
  • Сіль за смаком

Приготування

  1. У каструлю покладіть нарізану картоплю, залийте водою і поставте варитися на вогонь.
  2. Буряк наріжте соломкою, моркву натріть крупно або теж наріжте брусочками. Цибулю наріжте невеликими кубиками.
  3. Всі ці овочі обсмажте на жирі, злитому з банки тушонки, протягом 5-10 хвилин, поки кипить картопля.
  4. Наріжте капусту, додайте картопля. Перешкодіть.
  5. Додайте тушковані овочі та тушонку. Дайте прокипіти 5-7 хвилин, зніміть з|із| вогню.
  6. Через 15-20 спробуйте на сіль, при потребі досоліть.
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати яскравий, ароматний та поживний суп з гарбузом, томатами та м'ясом птиці.

 


Источник:   shuba
 Тэги:  рецепт, борщ
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