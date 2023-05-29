Прогноз погоди у Харкові на 29 травня

У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
У понеділок, 29 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М1,01.
Грім обіцяє добрий урожай зернових.
Якщо після дощу не видно метеликів, то погана погода триватиме.
І ви, і оточуючі сьогодні будуть схильні робити собі маленькі (і не дуже) приємні поблажки. Зірки попереджають про те, що робити це треба в міру, не втрачаючи голови.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
влажность:
давление:
ветер: