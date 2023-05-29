29.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 травня

У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+17°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+24°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У понеділок, 29 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М1,01.

Народні прикмети

Грім обіцяє добрий урожай зернових.

Якщо після дощу не видно метеликів, то погана погода триватиме.



