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29.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 травня

У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+17°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+24°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер  північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У понеділок, 29 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М1,01.

Народні прикмети

Грім обіцяє добрий урожай зернових.
Якщо після дощу не видно метеликів, то погана погода триватиме.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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