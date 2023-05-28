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28.05.2023  19:26   Рита Парфенова

Армія рф завдала авіаційних ударів по трьом населеним пунктам Харківщини

Авіаударів з боку арміїагресора зазнали села на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

Війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Плетенівки і Вовчанських Хуторів. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки.
  • На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне,  Масютівка, Кислівка, Берестове

Раніше писав, що протягом доби з 27 по 29 травня щонайменще 21 населений пункт Харківської області опинився під обстрілами рф.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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