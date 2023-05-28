Армія рф завдала авіаційних ударів по трьом населеним пунктам Харківщини

Авіаударів з боку арміїагресора зазнали села на Слобожанському та Куп'янському напрямках.
Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове
Раніше писав, що протягом доби з 27 по 29 травня щонайменще 21 населений пункт Харківської області опинився під обстрілами рф.
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Приготуйтеся до того, що ваші плани можуть бути будь-якої миті порушені вами ж самими. День не схиляє до організованості та рутинних справ, натомість кличе до пригод.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
Автомати з продажу газованої води «Харків» уперше напоїли покупців 28 травня 1958 року.
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