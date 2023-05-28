Ворог завдав авіаційного удару в районі Вовчанська та Кислівки

Протягом доби з 27 по 29 травня щонайменще 21 населений пункт Харківської області опинився під обстрілами рф.
На Слобожанському напрямку противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області,
здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе та Хатнє.
На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове.
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