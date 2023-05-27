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27.05.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Слідчі показали наслідки обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
 Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району та у селі Басове Богодухівського району пошкоджені приватні житлові будинки. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач. 
 
Близько 2:00 ночі окупанти нанесли ракетний удар по селу Липці Харківського району. Пошкоджений приватний житловий будинок та господарчі споруди. 
 
Харківська область
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Харківська область
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори та слідчі поліції зафіксували численні руйнування у місті Ізюм після масованой атаки дронами.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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