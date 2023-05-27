Слідчі показали наслідки обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах.
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Якщо ви хочете провести день спокійно та гармонійно, то зірки радять вам по можливості взагалі не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вдень короткочасний дощ, гроза
Щороку в останню суботу травня в Україні відзначається День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
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