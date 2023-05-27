27.05.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

«Кожного дня молилися, щоб дівчинку знайшли живою»: Володимир Тимошко про знайдену Віолетту Мужичук

Зниклу в селі Скрипаї Чугуївського району дворічну дівчинку шукали фактично чотири доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, 27 травня на пошуки зниклої дівчинки вийшли майже тисяча людей.

Дитину шукали правоохоронці, військові, волонтери та місцеві мешканці. Її знайшли живою та знесиленою у лісі.

«Ми прочесали ліси, посадки. Оглянули кожен кущик, перевірили усі водойми. Віолетта жива, і це щастя. Це результат спільної роботи. Вдячний всім за таку виснажливу, але блискучу і результативну роботу. Лікарі надають дівчинці медичну допомогу. Дякую всім. Живи, дівчинко!»,- розповів Володимир Тимошко.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дівчинка зникла ввечері 23 травня з власного подвір'я у селі Скрипаї Чугуївського району.



