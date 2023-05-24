Під Харковом шукають дворічну Віолетту Мужечук

Дівчинка зникла ввечері 23 травня з власного подвір'я у селі Скрипаї Чугуївського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці встановлюють місцезнаходження Віолетти Мужечук, 2020 року народження.
Мешканка села Скрипаї 23 травня о 19:00 зникла з подвір'я домоволодіння.
Віолетті 2,5 роки, зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Була одягнута у червону кофту та білі штани.
«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом», – звертаються правоохоронці.
Також пошуки дівчинки розпочав Пошуково-рятувальний загін "Мілена". Приєднатися можна тут: https://t.me/milena_poisk_chat.
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