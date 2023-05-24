24.05.2023 09:25 Рита Парфенова

Під Харковом шукають дворічну Віолетту Мужечук

Дівчинка зникла ввечері 23 травня з власного подвір'я у селі Скрипаї Чугуївського району.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці встановлюють місцезнаходження Віолетти Мужечук, 2020 року народження.



Мешканка села Скрипаї 23 травня о 19:00 зникла з подвір'я домоволодіння.



Віолетті 2,5 роки, зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Була одягнута у червону кофту та білі штани.



«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом», – звертаються правоохоронці.

Також пошуки дівчинки розпочав Пошуково-рятувальний загін "Мілена". Приєднатися можна тут: https://t.me/milena_poisk_chat.



