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24.05.2023  09:25   Рита Парфенова

Під Харковом шукають дворічну Віолетту Мужечук

Дівчинка зникла ввечері 23 травня з власного подвір'я у селі Скрипаї Чугуївського району.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці встановлюють місцезнаходження Віолетти Мужечук, 2020 року народження.

Мешканка села Скрипаї 23 травня о 19:00 зникла з подвір'я домоволодіння.

Віолетті 2,5 роки, зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Була одягнута у червону кофту та білі штани.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом», – звертаються правоохоронці.

Також пошуки дівчинки розпочав Пошуково-рятувальний загін "Мілена". Приєднатися можна тут: https://t.me/milena_poisk_chat.

Раніше РЕДПОСТ писав. що на Харківщині розшукували неповнолітнього.

Віолетта Мужечук


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, пропав безвісті, харків
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