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04.05.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукували неповнолітнього

До правоохоронців звернулася мати хлопчика з інформацією про зникнення.

пошуки зниклого хлопчика
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
3 травня, до поліцейських офіцерів Солоницівської громади звернулась занепокоєна місцева мешканка смт Вільшан. Вона повідомила, що її 17-річний син гуляючи поруч з домом пішов у невідомому напрямку та додому не повернувся. 
 
На пошуки були залучені всі наряди Харківського районного управління поліції№ 3 ГУНП в Харківській області, орієнтування отримали співробітники інших підрозділів поліції. 
 
Розіславши фото по соціальним мережам та здійснивши спілкування з місцевими громади, поліцейські офіцери громади розшукали дитину. Хлопець ходив вулицями смт Вільшани.
 
За час перебування дитини без нагляду дорослих, правопорушень відносно нього вчинено не було. Поліцейські закликають батьків бути уважнішими до дітей, а молодь – не робити необдуманих вчинків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жінка очолювала відділення пенсійного фонду у Вовчанську під час окупації.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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