Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 4 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Комментариев: 0
Опинитися в полоні своїх бажань і почуттів сьогодні набагато легше, ніж звичайно. Зірки радять зберігати критичність мислення та не йти ні в кого на поводі.
Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Харкові буде вкрите хмарами. Без опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
влажность:
давление:
ветер: