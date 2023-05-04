04.05.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Збитки мисливських господарств у Харківській області через окупантів: фахівці назвали цифри

Було розраховано частину збитків, завданих внаслідок збройної агресії російської федерації на території мисливських угідь Харківської обласної організації рибалок та мисливців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Значних руйнувань зазнали біотехнічні споруди, що розташовані на територіях мисливських угідь у Барвінківському, Чугуївському, Дергачівському, Великобурлуцькому, Ізюмському районах Харківської області.

Внаслідок обстрілів збройними формуваннями рф були знищені: аншлаги, кормосховища, підгодівельні майданчики для тварин та птахів, годівниці різних типів, солонці та ін. Загальний розмір шкоди завданої в галузі мисливського господарства та полювання наразі становить 904000,00 (дев’ятсот чотири тис. 00 грн.) .

Станом на 1 травня поточного року вказані вище матеріали було передані до органів прокуратури з метою відкриття відповідних кримінальних проваджень.

«Одночасно наголошуємо, що через високу мінну небезпеку територія вказаних вище мисливських угідь не обстежена у повному обсязі. Закликаємо громадян та суб’єктів господарювання неухильно дотримуватися заборони на відвідування територій, на яких наразі не проведено заходи з розмінування»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл окупантів у Харківській області є пошкодження в електромережах.



