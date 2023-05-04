04.05.2023 13:35 Віталій Хінєвіч
Скільки шлюбів зареєстрували у Харківській області з початку року
Харківщина щодня демонструє непорушну віру та впевненість у Перемозі, продовжуючи створювати нові родини.
Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
З початку року в області спеціалісти органів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували понад 3 тисячі шлюбів. Цікаво, що протягом квітня цей показник склав близько 800.
Також раніше зазначалося
, що найчастіше батьки називали своїх дітей Матвіями, Максимами, Микитами, Богданами, Марками, а також Маріями, Софіями, Анастасіями та Алісами.
Рідше в свідоцтва про народження вписували такі ймення: Всеволод, Рустам, Маркіян, Лаврін, Макс, а ще Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Аларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.
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