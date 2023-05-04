04.05.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

Скільки шлюбів зареєстрували у Харківській області з початку року

Харківщина щодня демонструє непорушну віру та впевненість у Перемозі, продовжуючи створювати нові родини.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

З початку року в області спеціалісти органів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували понад 3 тисячі шлюбів. Цікаво, що протягом квітня цей показник склав близько 800.

Також раніше зазначалося , що найчастіше батьки називали своїх дітей Матвіями, Максимами, Микитами, Богданами, Марками, а також Маріями, Софіями, Анастасіями та Алісами.

Рідше в свідоцтва про народження вписували такі ймення: Всеволод, Рустам, Маркіян, Лаврін, Макс, а ще Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Аларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.



