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04.05.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

Скільки шлюбів зареєстрували у Харківській області з початку року

Харківщина щодня демонструє непорушну віру та впевненість у Перемозі, продовжуючи створювати нові родини.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
З початку року в області спеціалісти органів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували понад 3 тисячі шлюбів. Цікаво, що протягом квітня цей показник склав близько 800.
 
Також раніше зазначалося, що найчастіше батьки називали своїх дітей Матвіями, Максимами, Микитами, Богданами, Марками, а також  Маріями, Софіями, Анастасіями та Алісами.
 
Рідше в свідоцтва про народження вписували такі ймення: Всеволод, Рустам, Маркіян, Лаврін, Макс, а ще Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Аларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.

Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  шлюб, харків
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