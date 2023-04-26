26.04.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

Які імена найчастіше дають батьки своїм дітям при народженні в Харківській області

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану попри все не зупиняють своєї роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

З початку року відділами ДРАЦС Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вже зареєстровано понад 3500 актових записів про народження.

В перших документах малечі зустрічаються як звичні імена, так і більш рідковживані.

Так, найчастіше батьки називали своїх дітей Матвіями, Максимами, Микитами, Богданами, Марками, а також Маріями, Софіями, Анастасіями та Алісами.

Рідше в свідоцтва про народження вписували такі ймення: Всеволод, Рустам, Маркіян Лаврін, Макс, а ще Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Аларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.

Раніше РЕДПОСТ писав, що кабінет психолога відкрили у Міській дитячій поліклініці №12.



