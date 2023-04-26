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26.04.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Які імена найчастіше дають батьки своїм дітям при народженні в Харківській області

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану попри все не зупиняють своєї роботи.

діти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
З початку року відділами ДРАЦС Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вже зареєстровано понад 3500 актових записів про народження.
 
В перших документах малечі зустрічаються як звичні імена, так і більш рідковживані. 
 
Так, найчастіше батьки називали своїх дітей Матвіями, Максимами, Микитами, Богданами, Марками, а також  Маріями, Софіями, Анастасіями та Алісами.
 
Рідше в свідоцтва про народження вписували такі ймення: Всеволод, Рустам, Маркіян Лаврін, Макс, а ще Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Аларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що кабінет психолога відкрили у Міській дитячій поліклініці №12.
 

Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, діти
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