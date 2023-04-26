26.04.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові вилучили психотропні речовини на суму близько мільйона гривень

Правоохоронці запобігли розповсюдженню 2800 порцій наркотичної речовини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

25 квітня поліцейські затримали 23-річного харків’янина, у якого вилучили 3 полімерні пакети обмотані ізоляційною стрічкою з порошкоподібною речовиною загальною вагою близько 200 грамів психотропної речовини «PVP».

Чоловік пояснив, що працює закладником на Інтернет-крамницю. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання порушника виявлено та вилучено ще 5 полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору загальною вагою близько 500 грамів (психотропна речовина «PVP»), фасувальний матеріал та електронні ваги.

Загальна вага вилучених психотропів становить 700 грамів. Їх вартість на чорному ринку складає близько 1 мільйона гривень. Оперативники Харківського районного управління поліції № 2 запобігли розповсюдженню 2800 порцій наркотичної речовини.

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

За даним фактом слідчими Харківського районного управління поліції № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення з конфіскацією майна.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік побив односельця.



