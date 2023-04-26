26.04.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік побив односельця

Зловмисник під час конфлікту побив свого опонента та пішов. Постраждалий пролежав на вулиці без свідомості близько 22 годин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідчі з’ясували, що 14 квітня 18-річний підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння зі своїми знайомими на території навчального закладу у місті Мерефа.

Також там перебував 37-річний потерпілий зі своїм товаришем. В ході розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. 18-річний хлопець вдарив по голові свого опонента, а коли той впав на землю, сів на нього зверху та вдарив ще кілька разів. Чоловіки розійшлися, але потерпілий втратив свідомість та пролежав на території навчального закладу близько 22 годин.

Наступного дня його знайшли перехожі. Наразі він у лікарні, стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.



