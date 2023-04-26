26.04.2023 12:38 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: сапери ДСНС за добу знешкодили 138 ворожих мін та боєприпасів

ДСНС обстежує території у п'яти районах Харківської області.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Повідомляється, що 25 квітня піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження 16,8 гектарів території у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах Харківської області та 21,2 кілометрів ліній електропередач.

Під час робіт саперами було виявлено та знешкоджено 138 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До проведення робіт залучалися 37 піротехнічних розрахунків ДСНС, що налічувало 186 саперів та 75 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2264,8 га території, 260 км автомобільних доріг, 1307 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 58 тис. 101 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



