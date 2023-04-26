26.04.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли, як ліквідували загоряння даху будинку та сухої трави

Пожежі виникали протягом доби у різних населених пунктах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежі виникли у наступних населених пунктах: міста Люботин, селі Котляри, селищі міського типу Нова Водолага.

Рятувальниками 11-ї, 56-ї (смт Нова Водолага) Державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Харківській області було здійснено виїзди на гасіння сухої рослинності.

Також рятувальниками 48-ї (м. Люботин) Державної пожежно-рятувальної частини було здійснено виїзд на гасіння даху приватного домоволодіння в м. Люботин.

Завдяки оперативним діям вогнеборців усі пожежі було ліквідовано в тих масштабах, яких вони набули на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери ДСНС за добу знешкодили 138 ворожих мін та боєприпасів.



