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26.04.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли, як ліквідували загоряння даху будинку та сухої трави

Пожежі виникали протягом доби у різних населених пунктах області.

пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Пожежі виникли у наступних населених пунктах: міста Люботин, селі Котляри, селищі міського типу Нова Водолага. 
 
Рятувальниками 11-ї, 56-ї (смт Нова Водолага) Державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Харківській області було здійснено виїзди на гасіння сухої рослинності.
 
Також рятувальниками 48-ї (м. Люботин) Державної пожежно-рятувальної частини було здійснено виїзд на гасіння даху приватного домоволодіння в м. Люботин.
 
Завдяки оперативним діям вогнеборців усі пожежі було ліквідовано в тих масштабах, яких вони набули на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери ДСНС за добу знешкодили 138 ворожих мін та боєприпасів.
 

Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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