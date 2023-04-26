26.04.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Кабінет психолога відкрили у Міській дитячій поліклініці №12

Кабінет має набори іграшок для розвитку, мозаїками, конструкторами, музичними інструментами, спортивним інвентарем, іграшками з ефектами ввімкнення світла, звуку та руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли у Департаменті охорони здоров'я, кабінет оснащений наборами іграшок для розвитку, мозаїками, конструкторами, музичними інструментами, спортивним інвентарем, іграшками з ефектами ввімкнення світла, звуку та руху. Також там є книги, розмальовки, пісочниця з кінетичним піском, масажні килимки тощо.

«Під час війни робота психолога стала ще важливішою. Наші діти постійно перебувають у напрузі. Саме тому вони стають роздратованими, у них з'являються істерики, непослух. Вважливим моментом є спілкування з однолітками, а зараз діти цього позбавлені. Діти зараз борються з депресією, стали замикатися у собі. Вони потребують допомоги для виходу із постійного стресу», - пояснили в департаменті.

Для дітей з особливими потребами заняття з психологом проводяться безкоштовно. Діти навчаються навичкам самообслуговування, проводиться розвиток когнітивної сфери, мови, формування навичок ігрової діяльності.



