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26.04.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Кабінет психолога відкрили у Міській дитячій поліклініці №12

Кабінет має набори іграшок для розвитку, мозаїками, конструкторами, музичними інструментами, спортивним інвентарем, іграшками з ефектами ввімкнення світла, звуку та руху.

допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли у Департаменті охорони здоров'я, кабінет оснащений наборами іграшок для розвитку, мозаїками, конструкторами, музичними інструментами, спортивним інвентарем, іграшками з ефектами ввімкнення світла, звуку та руху. Також там є книги, розмальовки, пісочниця з кінетичним піском, масажні килимки тощо.
 
«Під час війни робота психолога стала ще важливішою. Наші діти постійно перебувають у напрузі. Саме тому вони стають роздратованими, у них з'являються істерики, непослух. Вважливим моментом є спілкування з однолітками, а зараз діти цього позбавлені. Діти зараз борються з депресією, стали замикатися у собі. Вони потребують допомоги для виходу із постійного стресу», - пояснили в департаменті.
 
Для дітей з особливими потребами заняття з психологом проводяться безкоштовно. Діти навчаються навичкам самообслуговування, проводиться розвиток когнітивної сфери, мови, формування навичок ігрової діяльності.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, медицина
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