26.04.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварії у Немишлянському районі

З початку року бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району КП «Харківводоканал» ліквідували 80 аварій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 26 квітня, начальник районної служби Павло Гладков, також було впорядковано 95 оглядових колодязів і капітально відремонтовано 32 водорозбірні колонки.

«Напередодні ремонтники провели комплекс відновлювальних заходів на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на проспекті Григоренка (діаметр 400 мм) та вулиці Амосова (діаметр 150 мм). У першому випадку, незважаючи на досить серйозне пошкодження водоводу, спромоглися обійтися без відключення мешканців від подачі води.

Бригади усунули аварійну ситуацію у встановлені терміни, після чого упорядкували територію. А ось під час ремонту магістралі на вулиці Амосова водопостачання призупинили лише на час безпосереднього усунення пошкодження. Загалом комплекс робіт, що проводиться в районі, дозволяє повністю утримувати ситуацію з подачею води харків'янам під контролем», - зазначив Павло Гладков.

У вівторок ремонтники комплексу «Харківводопостачання» ліквідували шість аварійних ситуацій на водоводах та відремонтували сім оглядових колодязів. Сьогодні бригади АВР усувають вісім аварійних ситуацій на водопровідних мережах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



