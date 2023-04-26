26.04.2023 13:56 Рита Парфенова

Директор ТОВ привласнив гроші за ремонт доріг Харківщини

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, які були вчинені повторно та в особливо великому розмірі.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури, підозрюваний обвинувачується за частинами 3 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України.



Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між держпідприємством та ТОВ укладено договори про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту трьох автомобільних доріг у Харківській області:

Моначинівка - Прилютове,

Вільшана - Новоєгорівка ,

Тавільжанка - Петропавлівка.

Проте директор ТОВ вирішив, що бюджетні кошти мають піти йому в кишеню. Він організував виконання робіт із використанням меншої кількості асфальтобетонної суміші, ніж було необхідно. Проте в офіційні документи службовець забезпечив внесення відомостей про те, що нібито все зроблено відповідно до умов договору.



На підставі переданих держпідприємству документів на рахунок ТОВ надійшли бюджетні кошти за роботи, які фактично в повному обсязі виконані не були. Свої незаконними діями директор спричинив державі матеріальну шкоду на суму понад 2,3 млн гривень. Вказані порушення підтверджено висновками судових будівельно-технічних експертиз.



Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.



