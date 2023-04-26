Вибух космічного корабля Ілона Маска SpaceX: що буде з амбітною програмою (відео)

26.04.2023 14:49 Дмитро Колонєй

Зореліт вартістю 3 мільярди доларів вибухнув під час свого першого орбітального польоту.

Багато хто міг би припустити, що це провал, але, на відміну від громадської думки, Маск, SpaceX і навіть НАСА вітали перший політ гігантської нової ракети як захоплюючий і успішний. Після цього Маск був надихнутий, пообіцявши знову запустити «через кілька місяців».

Але наскільки реалістичною є ця мета, що буде далі після успішного орбітального польоту і коли люди вперше полетять на Starship?

Технічний мільярдер Маск занижував очікування перед зльотом, визнавши, що існує 50-відсоткова ймовірність того, що Starship вибухне.

Пізніше він додав, що вважатиме перемогою «все, що не призведе до руйнування самого стартового майданчика».

Нагадаємо, що спочатку Starship мав бути запущений у понеділок минулого тижня, але цю спробу було скасовано після того, як інженери виявили замерзлий клапан, що призвело до того, що довгоочікуваний запуск було перенесено минулого четверга.

Чому космічний корабель SpaceX вибухнув і чи успішною була місія?

Незабаром після 08:33 за місцевим часом (14:33 за московським часом) найпотужніша ракета у світі з коли-небудь створених успішно злетіла вгору зі свого стартового майданчика в південному Техасі. Однак у міру того, як він піднімався все вище і вище, глядачі могли бачити, що шість із 33 двигунів у підставі машини було вимкнено або перегоріло.