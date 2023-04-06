06.04.2023 14:20 Дмитро Колонєй

Місячний проект Artemis II: НАСА повідомила, хто з астронавтів полетить на супутник Землі (фото, відео)

Наступного року чотири обрані астронавти вирушать у подорож навколо Місяця під час новаторського космічного проекту.

Як повідомлє РЕДПОСТ , посилаючись на Daily Mail, у рамках місії Artemis II чотири члени екіпажу здійснять 10-денну подорож навколо Місяця в капсулі НАСА «Оріон» для далекого космосу, збираючи життєво важливі знання на місячній поверхні:

Віктор Гловер 46 років (другий зліва) стає першою кольоровою людиною, обраною для польоту на Місяць,

Крістіна Кох 44 років (друга справа) стає першою жінкою.

Рейд Уайзман 47 років (ліворуч) з Балтімора, штат Меріленд,

Джеремі Хансен, 47 років (праворуч), Канада.

Космічний екіпаж вилетить із Космічного центру Кеннеді НАСА у Флориді, перш ніж розпочати 10-денну місію.

Протягом перших двох днів астронавти тестуватимуть системи космічного корабля «Оріон», перш ніж вирушити до Місяця завдяки трансмісячній інжекції.

Через чотири дні за планом екіпаж досягне зворотного боку Місяця, де вони будуть простягатися більш ніж на 230 000 миль від Землі, досягнувши максимальної висоти 5523 миль над поверхнею та подолають близько 6400 миль за межами Місяця, перш ніж здійснити чотириденний зворотний політ на Землю, продовжуючи випробування Оріону.

Artemis II - другий етап програми НАСА в 21 столітті. До нього був реалізований Artemis I - безпілотна місієя, яка стартувала у листопаді 2022 року і успішно повернулася на Землю через 25 днів після обльоту Місяця.

Космічний екіпаж Artemis II не приземлиться на Місяць. Ця честь належить тим, хто візьме участь у наступній місії Artemis III, яка має відбутися у 2025 році.

Цього разу космічний корабель не рухатиметься до нашої планети, а природним чином відтягуватиметься назад, оскільки капсула здатна використовувати гравітацію між Місяцем та Землею.



