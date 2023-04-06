06.04.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

У село Харківщини, через яке проходила лінія фронту, повернули світло

У селі Байрак Ізюмського району, яке було знеструмлене з березня минулого року, заживлено перших споживачів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

За словами енергетиків, пошкодження тут були надзвичайні, адже під час окупації російські агресори використовували опори лінії електропередачі для укріплення вогневих позицій в населеному пункті.

"Внаслідок інтенсивних бойових дій енергетичне обладнання зазнало значних пошкоджень. До того ж, рашисти перегороджували залізобетонними опорами дороги, а іншу частину пускали на будівництво бліндажів. Тому електричну мережу в с. Байрак довелося відновлювати практично з нуля", - розповів начальник Балаклійського району електричних мереж Олексій Вишняков.

Ремонтні роботи ускладнювалися великою кількістю вибухових предметів та складним рельєфом місцевості. Про останнє говорить навіть назва села Байрак — балка, яка поросла травою. Встановити на схилах з непросохлою землею важку спецтехніку було вкрай важко.

Олексій Вишняков каже, що наразі заживили перші з понад ста будинків. У селі залишилася приблизно третина мешканців. Однак з появою електрики сюди вже почали повертатися люди, тому підключати планується в першу чергу заселені домівки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що по завершенні опалювального сезону тепловіки починають нову кампанию.



