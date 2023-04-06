06.04.2023 13:02 Рита Парфенова

По завершенні опалювального сезону тепловіки починають нову кампанию

Гаряче водопостачання у Харкові залишається у повному обсязі.



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Як повідомили РЕДПОСТ у КП «Харківські теплові мережі», сьогодні завершується найскладніший опалювальний сезон, і підприємство починає ремонтну кампанію згідно зі сформованими планами. Послуга по гарячому водопостачанню залишається у повному обсязі.



Минулої доби працівники КП "Харківські теплові мережі" локалізували та усунули 33 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання, а також задовільнили 287 заявки від громадян, які надійшли на номер служби "1562" та кол-центру (341-41-40).

Тривають роботи по заміні транзитів та запірної арматури.



