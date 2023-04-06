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06.04.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 6 квітня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні 1213 вакансій.

вакансії
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Інженер-електронік – 24 000 грн.
  • Токар – 20 000 грн.
  • Лікар-інфекціоніст (дитячий) – 19 950 грн.
  • Тракторист – 16 000 грн.         
  • Водій навантажувача – 14 000 грн.
  • Водій автотранспортних засобів – 13 000 грн.
  • Машиніст бульдозера (будівельні роботи) – 12 000 грн.
  • Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 11 970 грн.
  • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн.
  • Інженер з охорони праці – 9 980 грн.
З повним переліком вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття можливо звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68; 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна переглянути за посиланням.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  вакансії, харків
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