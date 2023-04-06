06.04.2023 13:00 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 6 квітня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні 1213 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
Інженер-електронік – 24 000 грн.
-
Токар – 20 000 грн.
-
Лікар-інфекціоніст (дитячий) – 19 950 грн.
-
Тракторист – 16 000 грн.
-
Водій навантажувача – 14 000 грн.
-
Водій автотранспортних засобів – 13 000 грн.
-
Машиніст бульдозера (будівельні роботи) – 12 000 грн.
-
Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 11 970 грн.
-
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн.
-
Інженер з охорони праці – 9 980 грн.
З повним переліком вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття можливо звернутися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68; 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна переглянути за посиланням
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0