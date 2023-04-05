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05.04.2023  15:32   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконали сотні заявок містян за добу

Якими роботами займалися фахівці розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Виконали сотні заявок містян за добу харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», за минулу добу бригади підприємства:
  • локалізували та усунули 38 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання;
  • виконали 265 заявок громадян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби «1562» та до кол-центру підприємства.
Виконали сотні заявок містян за добу харківські комунальники
 
Робітники ХТМ також продовжують інші роботи:
  • встановлювати автоматичні розповітрювачі,
  • міняти транзити та запірну арматуру,
  • займатися впорядкуванням територій навколо об'єктів підприємства та магістральних камер.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, ремонт, харків
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