05.04.2023 15:32 Дмитро Колонєй
Харківські комунальники виконали сотні заявок містян за добу
Якими роботами займалися фахівці розповіли у КП «Харківські теплові мережі».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», за минулу добу бригади підприємства:
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локалізували та усунули 38 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання;
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виконали 265 заявок громадян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби «1562» та до кол-центру підприємства.
Робітники ХТМ також продовжують інші роботи:
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встановлювати автоматичні розповітрювачі,
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міняти транзити та запірну арматуру,
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займатися впорядкуванням територій навколо об'єктів підприємства та магістральних камер.
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